Почти 900 человек прошли бесплатный онкоскрининг в Подмосковье 31 мая

В субботу, 31 мая, жители Подмосковья смогли бесплатно пройти онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи региона. Этой возможностью воспользовались почти 900 человек.

Мужчинам предлагали сдать ПСА-тест на рак простаты, а женщинам посетить онкологов, сделать маммографию или ультразвуковое исследование молочных желез. Также пациенты могли пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и кровеносной системы.

«В прошедшие выходные участие в акции приняли 898 человек, а всего с начала года более 5,3 тысячи человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Дополнительные сведения о работе онкологической службы можно получить в специальном разделе на сайте Министерства здравоохранения Подмосковья.