Почти 90% теплосетей проверили в Подмосковье перед новым отопительным сезоном

В Подмосковье активно готовятся к зимнему сезону, проводя проверку и тестирование тепловых сетей. На данный момент специалисты ГКУ МО «МОС АВС» проверили более 88% тепловых сетей общей протяженностью почти 9,4 тысячи километров.

За последнюю неделю оперативные группы выезжали 137 раз, включая 26 мероприятий по безопасности и антитеррору. Также на прошлой неделе зафиксировали 182 технологических сбоя: 50 — в системе горячего водоснабжения, 30 — в холодного водоснабжения, 102 — в электроснабжения.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский подчеркнул, что подготовка к зиме — приоритетная задача, а проверка тепловых сетей позволяет своевременно выявлять и устранять проблемы для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в регионе.

Отмечается, что в 27 округах Подмосковья проверка тепловых сетей уже завершена, что подтверждает высокую степень готовности к новому отопительному сезону.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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