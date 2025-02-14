Почти 9 тысяч исследований качества мяса провели в Подмосковье в январе

Сотрудники Госветслужбы Подмосковья каждый месяц проверяют качество продукции в магазинах региона, особое внимание уделяя мясу. В январе они провели 8 979 исследований свинины.
Специалисты службы взяли 4739 проб и выполнили исследования при помощи особого физико-химического метода.
За прошлый год в Московской области произвели более 60 тысяч тонн свинины. Выпуском этого вида мяса занимаются в регионе сразу несколько предприятий. В Госветслужбе напомнили, что оно богато витаминами группы B, играющими роль в работе нервной системы и образовании красных кровяных клеток.
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