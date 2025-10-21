Почти 80 тысяч цифровых счетчиков установили в Подмосковье с начала года

С начала года специалисты компаний «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» установили 79 122 современных приборов учета электроэнергии. Аппараты могут дистанционно передавать данные.

Новые умные счетчики также реагируют на любые попытки несанкционированного вмешательства.

Такие приборы позволяют значительно сократить потери электроэнергии, повысить стабильность и качество энергоснабжения и делают процесс учета прозрачным и удобным для жителей.

Срок поверки у этих устройств — более 15 лет, что обеспечивает долгую и точную работу без необходимости частой замены. До момента установки цифрового счетчика потребители продолжают самостоятельно передавать показания.

Заменить старый прибор учета можно бесплатно — это обязанность сетевой компании или гарантирующего поставщика. Процедуру проводят в тех случаях, когда срок эксплуатации или поверки истек, устройство неисправно, утрачено или отсутствует, а также если требуется новое технологическое присоединение.

После подачи заявки современный счетчик устанавливают в течение шести месяцев, а дату монтажа предварительно согласовывают с клиентом.