Почти 80 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье в 2024 году

За год в Подмосковье заготовили 78 тонн донорской крови и ее компонентов. В 2024 году их сдали почти 60 тысяч человек.

В 2024 году кровь и ее компоненты сдали около 60 тысяч человек, при этом 18,7 тысячи из них стали донорами впервые.

Как отметила начальник отдела по связям с общественностью областного центра крови Елена Денисова, всего за год в регионе провели 317 выездных акций в 39 округах. Из них 33 — студенческих, 129 — общегородских и 155 — корпоративных.

В реестр доноров костного мозга в 2024 году вступили 1,7 тысячи жителей. Еще 689 получили статус почетного донора России.

«Топ-вузом по числу доноров стала Российская таможенная академия. Лучшим городским округом в рамках выездных донорских акций стала Дубна. Среди организаций, участвующих в корпоративном донорском движении, в числе лидеров оказалось НПП „Исток“», — сказала она.

Елена Денисова добавила, что лучшим отделением переливания крови по числу первичных доноров стало Раменское, по количеству проведенных процедур — Люберецкое, а по популяризации в соцсетях — Волоколамское.