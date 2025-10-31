Почти 80 гектаров Горенского лесопарка благоустроят в Балашихе

В школе № 33 городского округа Балашиха собралось около 70 неравнодушных жителей микрорайона 1 Мая, чтобы обсудить преображение зеленой зоны. На встрече присутствовал и заместитель главы округа Максим Сидоркин.

По государственной программе «Формирование комфортной городской среды» в Балашихе благоустроят 79 гектаров Горенского лесопарка из 1300 рассматриваемых. Сейчас администрация вместе с горожанами определяет конкретные участки, которые войдут в этот проект.

«Для нас важно собрать максимальное количество мнений жителей. Это уже четвертая встреча, на ней мы услышали много предложений. Участники активно заполняют анкеты, предлагают интересные идеи. В декабре мы проведем общую встречу, где представим обновленные предложения по проекту», — сказал Максим Сидоркин.

Все поступившие просьбы учтут при разработке финальной концепции проекта.

«Сейчас лес пребывает не в лучшем состоянии. Хочется, чтобы появилась ухоженная территория с дорожками, детскими и спортивными площадками, где можно спокойно гулять. Мы целиком и полностью за благоустройство», — отметил житель микрорайона 1 Мая Дмитрий Зуев.

Администрация приглашает всех жителей присоединиться к формированию комфортного общественного пространства на территории Горенского лесопарка.