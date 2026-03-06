Почти 750 женщин прошли маммографию по самозаписи в Подмосковье с начала года

В Подмосковье жительницы старше 40 лет могут самостоятельно записаться на маммографию. Это исследование играет важную роль в диагностике заболеваний молочных желез.

Обнаруженная на ранней стадии патология успешно поддается лечению.

«С начала года в Подмосковье почти 750 женщин прошли маммографию, записавшись на исследование самостоятельно. У 58 из них были выявлены отклонения, они были направлены на дополнительное обследование», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Чтобы записаться на маммографию женщина должена быть прикреплена к одной из подведомственных областному Минздраву поликлиник. Кроме того, с момента последнего исследования должно пройти не менее двух лет.

Запись доступна на сайте государственных услуг в разделе «Здоровье» или по номеру 122.