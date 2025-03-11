Почти 7 тысяч педагогов Подмосковья прошли аттестацию онлайн за неделю
Педагоги Московской области могут пройти профессиональную аттестацию на региональном портале госуслуг. Этим сервисом на прошлой неделе воспользовались свыше 6,8 тысячи раз.
Воспользоваться услугой можно в разделе «Образование» — «Квалификация специалистов».
Желающие могут получить аттестацию на первую или высшую квалификационную категорию, а также на педагога-наставника и педагога-методиста.
Услуга бесплатная. Ее предоставляют в течение 30 рабочих дней.
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