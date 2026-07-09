Почти 60 семей получили земельные участки в Подольске с начала года

В День семьи, любви и верности трем многодетным семьям из Подольска торжественно вручили документы на получение земельных участков в деревне Сертякино. Всего с начала текущего года обладателями наделов по народной программе «Единой России» стали 57 семей, еще 37 выбрали выплаты в размере 400 тысяч рублей.

Документы вручали заместитель главы округа Анжела Студеникина и депутат Совета депутатов от «Единой России» Виктор Щукин. Председатель комитета земельных и имущественных отношений администрации округа Надежда Правдолюбова рассказала, что все семьи состояли на учете.

«За пять лет мы обеспечили 949 многодетных семей земельными участками. С начала 2026 года 57 семей получили участки в собственность бесплатно. Мы изыскиваем возможность, и в перечне на 2026 год появились наконец-то земельные участки, сформированные на территории округа в деревне Сертякино. Многодетные семьи давно ждали выделения участков именно на территории Подольска и очень рады этому», — отметила Надежда Правдолюбова.

Она добавила, что с 2024 года многодетным предлагают на выбор землю или деньги. Всего 355 семей воспользовались такой возможностью, с начала года 37 семей обратились за выплатой.

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