Почти 60 многоквартирных домов капитально отремонтировали в Воскресенске

В текущем году в рамках региональной программы в муниципалитете планируют капитально отремонтировать 243 многоквартирных дома, где выполнят 904 вида работ. Уже провели 100 видов работ в 57 зданиях. В настоящее время идет капитальный ремонт в 34 многоквартирных жилых домах по 81 виду работ.

Представителям управляющих компаний и собственникам помещений необходимо обеспечить доступ в общедомовые помещения, подвалы и чердаки, в том числе квартиры, для предварительного осмотра и замены стояков горячего и холодного водоснабжения, отопления и канализации. Жителей Воскресенска просят отнестись к этому со всей ответственностью и не препятствовать ремонту. В противном случае подрядные организации могут остановить выполнение ремонтных работ и исключить их из списка программы.