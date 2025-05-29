Почти 60 многоквартирных домов капитально отремонтировали в Воскресенске

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Реализация масштабной программы капитального ремонта многоквартирных домов продолжается в городском округе. Глава Воскресенска секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин провел очередное совещание с представителями Фонда капитального ремонта Московской области.

В текущем году в рамках региональной программы в муниципалитете планируют капитально отремонтировать 243 многоквартирных дома, где выполнят 904 вида работ. Уже провели 100 видов работ в 57 зданиях. В настоящее время идет капитальный ремонт в 34 многоквартирных жилых домах по 81 виду работ.

Представителям управляющих компаний и собственникам помещений необходимо обеспечить доступ в общедомовые помещения, подвалы и чердаки, в том числе квартиры, для предварительного осмотра и замены стояков горячего и холодного водоснабжения, отопления и канализации. Жителей Воскресенска просят отнестись к этому со всей ответственностью и не препятствовать ремонту. В противном случае подрядные организации могут остановить выполнение ремонтных работ и исключить их из списка программы.

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