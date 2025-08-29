Почти 6 тысяч тонн сливочного масла произвели в Подмосковье за 7 месяцев

За семь месяцев подмосковные предприятия произвели почти шесть тонн сливочного масла и паст. Это 11,4% от выпуска в ЦФО и 3% от общероссийского, сообщили в Минсельхозпроде МО.

Локомотивами производства стали ведущие региональные заводы. В их числе АО «Озерецкий молочный комбинат», ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ», ООО «Молзавод Авангард», ЗАО «Завод стерилизованного молока „Можайский“ и ООО „ПК Ильинское 95“. Предприятия выпускают продукцию высокого качества по требованиям безопасности и пищевой ценности.

Напомним, что сливочное масло богато витаминами А, D, Е и К и жирными кислотами, которые являются источником энергии. Традиционный продукт необходим для здорового и сбалансированного питания.

В ведомстве напомнили, что производителям молочной отрасли в регионе всячески помогают. С мерами поддержки можно ознакомиться на сайте «Мой АПК».