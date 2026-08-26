Почти 50 участков дорог к школам отремонтировали в Подмосковье по нацпроекту

В Московской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» продолжается обновление региональных дорог, ведущих к образовательным учреждениям. В 27 муниципалитетах специалисты «Мосавтодора» привели в порядок 48 участков общей протяженностью 198 километров.

Самые протяженные участки отремонтировали в Волоколамском округе — более 16,7 километра, Егорьевске — 14,8 километра, Талдомском округе — 12,4 километра, Шаховской — 11,8 километра, Ленинском округе — 10,4 километра, Богородском округе — 8,8 километра и Истре — 8,4 километра.

«Общая протяженность ремонта региональных дорог к образовательным учреждениям в этом году составит более 250 километров — дорожникам предстоит отремонтировать еще восемь участков, на шести из них работы продолжаются», — отетил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Работы также прошли во Фрязине, Бронницах, Коломне, Лыткарине, Жуковском, Можайске и Воскресенске. Например, в Егорьевске обновили дороги возле авиационного технического колледжа имени В. П. Чкалова, технологического института и школы, а во Фрязине — около кадетской школы, школ, гимназии, лицея и детских садов.

Всего до осени в регионе планируют отремонтировать более 150 участков региональных дорог общей протяженностью свыше 560 километров. После завершения работ на объектах нанесут разметку и укрепят обочины.