Почти 50 школ капитально отремонтируют в Подмосковье в 2026 году

В Подмосковье готовятся к масштабной модернизации образовательной инфраструктуры. В Министерстве строительного комплекса региона отметили, что в 2026 году капитальный ремонт проведут сразу в 47 школах.

Работы затронут учреждения, расположенные в разных округах. В Балашихе обновят школу № 18, в Богородском округе — центр образования № 26.

В Воскресенске капитально отремонтируют лицей № 23 и школу «Наши традиции», а в Домодедове работы пройдут в Востряковском лицее № 1 и Ильинской школе.

В Кашире к новому учебному году преобразят школы № 1 имени Героя Советского Союза А. И. Выборнова и № 7, а в Клину — лицей № 10 имени Менделеева и гимназию № 15.

Обновление ждет и образовательные учреждения Королева — школы № 1 и № 13, а также школу № 14 в Коломне. В Красногорске приведут в порядок гимназию № 2.

В Лобне ремонт коснется учебных заведений № 2 и № 3 имени Героя Советского Союза В. А. Борисова, а в Люберцах — гимназии № 5.

Школу «Созвездие Вента» в Можайске также обновят. В Наро-Фоминске капитально отремонтируют оба корпуса учебного заведения № 5, а в Одинцовском округе — Часцовскую школу.

Масштабные работы проведут и в Орехово-Зуевском округе: обновят школы № 16, № 10, № 20 имени Н. З. Бирюкова, а также второй корпус Дрезненской школы № 1. В Павловском Посаде ремонт ожидает школу № 11, в Подольске — № 22.

В Пушкинском округе преобразятся Майская школа, школа № 7, а также № 1 в Красноармейске.

Рыболовская школа в Раменском и Хотьковская школа № 5 также войдут в программу.

В Серпухове ремонт проведут в школах № 7, № 10 и Липицкой, а также в лицее № 2.

В Солнечногорске работы пройдут в Радумльском лицее-интернате и Менделеевской школе, а в Ступине обновят Малинскую школу и лицей № 1.

В Химках модернизируют гимназию № 23 и Луневскую школу, а в Шатуре — учебное заведение в рабочем поселке Черусти.

Завершит список Щелково, где ремонт проведут в школах № 21, № 24 имени С. А. Красовского, № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и в первом корпусе учебного заведения № 27.