Почти 50 подъездов отремонтировали в Коломне с начала 2025 года

Всего в этом году масштабное обновление по программе софинансирования из муниципального бюджета провели в 23 подъездах многоквартирных жилых домов. Еще 69 вошли в план ремонта за счет внебюджетных средств.

В администрации городского округа Коломна пояснили, что 46 подъездов уже готовы, а оставшиеся 23 будут отремонтированы до конца года.

Второй подъезд в доме № 47 по улице Красина в Коломне отремонтировали всего за две недели. Здесь специалисты управляющей компании «Департамент городского хозяйства» поменяли окна и электропроводку, заменили светильники, установили датчики света и перекрасили стены. Совет дома выбрал для покраски подъезда необычный цвет — сиреневый. В качестве «компаньона» к нему подобрали нейтральный светло-серый оттенок.

«Жильцам понравилось. Многие, проходя мимо, говорят, что довольны ремонтом. В этом году еще один подъезд мы покрасили необычным образом — в доме 85 по улице Дзержинского. Там жители выбрали сочетание бирюзового и бежевого тонов», — рассказала маляр «ДГХ» Анна Елисеева.