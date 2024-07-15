Почти 5 тысяч дворов промыли от пыли и грязи в Подмосковье за неделю
Коммунальные службы Подмосковья продолжают механизированную промывку асфальта во дворах. За неделю работу выполнили по 4741 адресу.
С помощью поливальных машин моют тротуары, дороги, бордюры. В труднодоступных местах мойка проводится вручную комплексными бригадами коммунальных служб.
Уборка внутридворовых проездов помогает абсорбировать аллергенные вещества, делает воздух свежее, а тротуары — чище. Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области контролируют проведение работ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
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