Почти 5 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа с начала осени

В Подмосковье завершилась кампания по вакцинации жителей от гриппа. Желающие могли пройти процедуру в поликлиниках, а также в мобильных комплексах, которые выезжали в самые оживленные места региона.

Детям прививки также делали в школах и дошкольных учреждениях.

"Масштабная прививочная кампания от гриппа в Подмосковье завершилась, прививку сделали более 4,7 миллиона человек, в том числе почти 1,2 миллиона детей», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

По его словам, кампанию по вакцинации проводят каждую осень, поскольку прививка остается самым надежным способом защиты от гриппа.

Желающие могут пройти процедуру в поликлиниках до конца месяца.

Вакцинацию проводят бесплатно по полису ОМС. Запись на прием к специалисту доступна на сайте государственных услуг, по номеру телефона 122 или через бот в Telegram.