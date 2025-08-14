Почти 49 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

В Подмосковье все желающие старше 18 лет без медицинских противопоказаний могут стать донорами. Кровь необходима для пациентов больниц, которые попали в беду.

Желающие сдать биометриал могут обратиться в Московский областной центр крови, его филиалы или принять участие в специальных донорских акциях.

«С начала года в регионе заготовили 48,9 тонны крови и ее компонентов, что на 2,4 тонны больше, чем годом ранее», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Для удобства жителей центр работает без выходных с 8:00 до 14:00. Предварительная запись не требуется.

Полный перечень пунктов сдачи крови в Подмосковье можно найти на официальном сайте.