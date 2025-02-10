Почти 400 сотрудников «Мострансавто» получили бонус при трудоустройстве

Водителям автобусов и слесарям при трудоустройстве в «Мострансавто» с ноября 2024 года начали выплачивать по 50 000 рублей. Эту сумму получили уже 389 сотрудников.

Выплата положена всем, кто впервые устроился на работу в «Мострансавто» или не работал в компании в течение последнего года. После получения бонуса водитель автобуса или слесарь обязан год отработать на предприятии.

Сотрудников официально трудоустраивают и предлагают им бесплатные поездки в автобусах компании. Кроме того, иногородние водители могут получить общежитие или компенсацию за аренду жилья в размере 12 тысяч рублей. Им также положены увеличенный отпуск до 42 календарных дней, бесплатная форма и путевки в оздоровительные лагеря для детей.

По программе «Рекомендация кандидатов» сотрудникам выплачивают премии в размере 10 тысяч рублей. Также они могут периодически проходить медосмотры за счет компании.

Водителям, зарегистрированные на расстоянии более 400 километров от места работы, после испытательного срока, один раз в полгода могут получить компенсацию расходов на оплату проезда от места работы до места жительства и обратно. Она, однако, не может превышать 10 тысяч рублей.