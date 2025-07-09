Почти 40 тысяч объектов недвижимости зарегистрировали в Подмосковье за полгода

С начала 2025 года в Подмосковье зарегистрировали более 39,6 тысячи объектов недвижимости. Из них свыше 28,9 тысячи — это частные жилые дома общей площадью 4,2 миллиона квадратных метров. Потенциальные налоговые поступления от них составляют около 137,6 миллиона рублей, сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Зарегистрированные права дают возможность не только беспрепятственно совершать любые сделки, от купли-продажи до дарения, но и дают гарантию стабильности и защиты прав собственников. В среднем, ежемесячно в регионе регистрируют по шесть тысяч объектов недвижимости, включая как индивидуальные жилые дома, так и иные постройки на капитальном фундаменте», — прокомментировал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

В июне лидерами по количеству зарегистрированных объектов стали Раменский округ, Истра и Дмитров. Напомним, с 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, по которому регистрировать частный дом нужно сразу после окончания строительства. Это необходимо для защиты имущественных прав владельцев.

Сейчас в Подмосковье максимально упрощена процедура регистрации недвижимости. Подать заявление можно через МФЦ, напрямую в Росреестр, либо воспользоваться услугой «регистрация под ключ» от БТИ Московской области.