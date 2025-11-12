Почти 40 лифтов обновят в многоквартирных домах в Люберцах в 2026 году

В следующем году по программе капитального ремонта в многоквартирных домах городского округа Люберцы планируют обновить 39 лифтов. В текущем году в шести домах заменили 33 устройства, срок эксплуатации которых превысил 25 лет.

Как рассказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков, 16 лифтов поменяли в Дзержинском и 17 — в Люберцах.

«В рамках капитального ремонта многоквартирных домов формируем список по замене лифтов на следующий год. В план включим Люберцы, Красково, Томилино и Дзержинский», — пояснил руководитель муниципалитета.

Отметим, что всего в жилом фонде городского округа Люберцы 4834 лифтов в 870 многоквартирных домах.

