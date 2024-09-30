Почти 4 тысячи самозахватов земли пресекли в Подмосковье с начала года

Борьба с самозахватом земель продолжается в Подмосковье с помощью муниципального земельного контроля. С 2022 года в регионе удалось устранить 8,7 тысячи случаев незаконного занятия участков, из них 3,9 тысячи — в этом году.

В Министерстве имущественных отношений Подмосковья объяснили, что под самозахватом понимается присвоение участка или его части человеком, у которого нет на это законных прав. Если такое нарушение обнаружили, земельные инспекторы направляют правообладателям информационные письма о необходимости устранить самовольное занятие территории.

Чтобы избежать нарушения, необходимо освободить самовольно занятый участок или заняться его оформлением. По статистике, большая часть нарушителей исправляет ситуацию путем перераспределения земли. Благодаря этому за три неполных года в бюджет Подмосковья дополнительно поступило 549,8 миллиона рублей.

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