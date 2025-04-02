Почти 35 тысяч тонн тепличных овощей собрали в Подмосковье с начала года

В современных тепличных комплексах в Подмосковье вне зависимости от погодных условий круглый год собирают урожай. С начала года аграрии зарегистрировали 34,8 тысячи тонн овощей, которые выросли в защищенном грунте.

Больше всего с января собрали выращенных в теплицах огурцов — 22,7 тысячи тонн.

«Также в закрытом грунте выращивают томаты — урожай превысил 11,4 тысяч тонн. Еще 679 тонн пришлось на прочие сельскохозяйственные культуры, в числе которых перец, баклажаны, листовые салаты», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Валовый сбор овощей защищенного грунта по итогам 2024 года превысил 130 тысяч тонн.

В Московской области теплицы занимают площадь свыше 228 гектаров.