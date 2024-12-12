Почти 300 фасадов капитально отремонтировали в Подмосковье с января

С начала года в Подмосковье капитально отремонтировали фасады 284 жилых домов. В следующем году в регионе обновят еще свыше 600.

Как рассказали в МинЖКХ Подмосковья, работы провели по программе капремонта. Всего с 2014 года в регионе обновили свыше 4,7 тысячи фасадов.

«В 2024 году завершен ремонт почти 300 фасадов, а в следующем году планируется обновить более 600 зданий. Это наглядно демонстрирует поступательное развитие программы и увеличение объемов работ», — сказал глава министерства Антон Велиховский.

Капитальный ремонт фасада позволяет сохранить несущие способности конструкций здания, а также повысить теплотехнические качества и улучшить облик здания. Все работы проводят под контролем сотрудников технадзора.

Узнать, какие дома включили в программу, можно по ссылке.