Почти 3 тысячи исследований провели в ветлаборатории агропарка «Сырная долина»

Сотрудники госветклиники агропарка «Сырная долина» провели более 2,6 тысячи исследований с начала года. Пробы проходили молоко, молочные продукты, объекты промышленной среды, смывы и пробы воздуха. Об этом сообщили в Минсельхозпроде МО.

Свыше 880 исследований провели для молока. В ходе них определяли содержание, белка, жира, плотности, количества воды и кислотности. Также пробы исследовали на содержание соматических клеток, наличие антибиотиков, сальмонеллы, количество аэробных и анаэробных микроорганизмов, реакцию на бруцеллез и радионуклиды. Для контроля качества взяли 535 проб молочных изделий.

Кроме того, было проведено около 1,5 тысячи смывов с промышленных обьектов. Специалисты взяли более 110 проб воздуха и 100 смывов с рук.

Отклонений во всех проверках не обнаружили.

В ведомстве отметили, что резидентами агропарка выступают крупные региональные производители, такие как «Сыровар», «Звезда Подмосковья», Palermo, Parmente, Parmesan и другие.