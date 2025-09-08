Почти 2,5 млн человек посетили парки Подмосковья за первую неделю сентября

В первые дни сентября жители Подмосковья отдавали предпочтение отдыху в парках. За минувшую неделю зоны отдыха посетили свыше 2,4 миллиона человек.

Больше всего гостей в парках региона зарегистрировали в субботу — около полумиллиона человек.

Наибольшую популярность среди отдыхающих заслужила зона отдыха «Пехорка» в Балашихе — ее за неделю посетили около 100 тысяч человек. Недавно парк реконструировали, поэтому теперь жители и гости округа могут наслаждаться современным общественным пространством.

На втором месте по числу гостей оказался центральный парк в Долгопрудном, где побывали 65 тысяч человек. Зона отдыха площадью почти 16 гектаров известна живописными водоемами, где можно кормить уток и рыбачить

Третье место занял парк Л. Н. Толстого в Химках, собравший 61 тысячу посетителей. На территории возле канала имени Москвы расположены скейт-парк, памп-трек, веревочный парк, скалодром и площадки для самых разных видов досуга — от йоги до настольного тенниса.

Четвертым по посещаемости стал Парк Мира в Мытищах, где отдохнули 60 тысяч человек. Там работает амфитеатр, открыты современные игровые зоны, аттракционы, а также площадь с фонтаном.

Замыкает пятерку лидеров центральный парк в Пушкинском округе, который за первую неделю сентября посетила 51 тысяча гостей. Там расположены прогулочные зоны, спортивные площадки, а также амфитеатр.