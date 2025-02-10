Почти 25 километров дорог отремонтируют в Коломне в 2025 году

В Городском округе Коломна в 2025 году запланирован ремонт около 25 километров муниципальных дорог. Уже утвержден список из 41 участка, которые войдут в программу.

Как сообщил начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации округа Кирилл Казаков, работы начнутся в середине апреля, если позволят погодные условия, и завершатся к сентябрю. Восемь дорог для ремонта были выбраны жителями через голосование на портале «Добродел».

В числе участков, которые будут обновлены, значатся улицы Заводская, Паровозная, Известковая, Фрунзе, Большая Запрудная, Малышева и другие.

Сейчас дорожные службы округа продолжают ямочный ремонт. С начала года выявлено более пяти тысяч дефектов дорожного покрытия, из которых уже устранено 4,4 тысячи. Эти работы помогают обеспечить безопасность движения до начала основного сезона ремонта.