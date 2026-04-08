Почти 220 парков приведут в порядок к лету в Подмосковье

В Подмосковье продолжается масштабная работа по подготовке парков к летнему сезону. Сегодня в регионе насчитывается уже 219 зон отдыха, и с каждым годом они становятся более комфортными и современными.

По данным областного Министерства благоустройства, в прошлом году парки посетили около 93 миллионов человек, а в 2026 ожидается уже более 100 миллионов гостей. Только за первые месяцы этого года число визитов превысило 30 миллионов.

Традиционная весенняя подготовка начинается с приведения территорий в порядок после зимы. Коммунальные службы убирают остатки снега, вывозят его с площадок, чтобы освободить пространство для дальнейших работ.

Затем специалисты переходят к обследованию зеленых зон: вдоль прогулочных маршрутов очищают деревья от сухих и поврежденных ветвей, убирают поваленные стволы и устраняют потенциально опасные элементы.

Следующий этап — тщательная очистка инфраструктуры. Пешеходные дорожки промывают, удаляя накопившиеся за зиму песок, реагенты и грязь. Параллельно проводят ремонт: устраняют трещины, выравнивают покрытия, при необходимости заменяют поврежденную плитку.

Лавочки, урны, детские и спортивные площадки проходят проверку на безопасность: конструкции укрепляют, обновляют покрытия, красят, также специалисты меняют отдельные детали.

Информационные стенды и витрины приводят в порядок вручную, а устаревшие таблички обновляют.

К 20 апреля парки переходят к озеленению, там высаживают газоны, сезонные цветы и молодые деревья. Одновременно приводят в порядок инфраструктуру для посетителей — очищают и ремонтируют кафе, санитарные зоны, павильоны и другие сервисные объекты, которые будут работать в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

После завершения всех работ территории проходят обязательную проверку. Специалисты обходят парки, фиксируя любые недочеты.

Замечания оперативно передают подрядчикам. Дополнительно за процессом следят цифровые системы: камеры с элементами искусственного интеллекта помогают контролировать ход работ, автоматически выявляют проблемы и оценивают соответствие установленным стандартам.