Почти 20 социальных госзакупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 15 по 19 сентября Комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 19 закупок. Извещения разместили в Единой информационной системе и на портале торгов ЕАСУЗ.

В Богородском городском округе объявили конкурс на строительство блочно-модульной котельной в рабочем поселке имени Воровского, а в Лосино-Петровском — на возведение новых участков тепловых сетей.

В Дедовске, который входит в муниципальный округ Истра, построят канализационную насосную станцию для школы-интерната и проложат напорный коллектор канализации. Эти проекты реализуют в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В транспортном блоке также запланированы крупные проекты. В Коломне предстоит капитальный ремонт наплавного моста через Москву-реку, а в Подольске — выполнение работ для создания транспортно-пересадочного узла «Подольск». Оба направления входят в государственную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

Одновременно продолжается работа по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В Серпухове в ближайшее время начнется капитальный ремонт дворца торжеств «Центральный».

Всю актуальную информацию о закупках Подмосковья можно найти в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ. Для небольших закупок стоимостью до 600 тысяч рублей создан «Электронный магазин Московской области».