Почти 20 школ построят в Подмосковье по госпрограмме в 2025 году

В 2025 году в Подмосковье построят 17 новых школ, которые смогут принять более 11,4 тысячи учеников. Образовательные учреждения появятся по госпрограмме в 15 округах и помогут решить проблему второй смены. Школы оснастят современными классами и специализированными кабинетами, создавая комфортные условия для учебы.

Некоторые проекты уже реализовали. Так, в микрорайоне Купелинка Ленинского округа открылась школа на 1,1 тысячи мест. В Дзержинском завершат строительство комплекса со школой на 1,1 тысячи мест и детским садом на 100 мест. В Зарайске появится школа на 825 мест, что позволит отказаться от второй смены. В Одинцове и Звенигороде откроются учреждения на 950 и 1,1 тысячи мест соответственно, а в Ленинском округе в квартале Римский построят школу на 1,3 тысячи мест. В Королеве появится новый корпус школы № 1 на 400 мест.

К 1 сентября заработают школы в Домодедове, Богородском округе, Ступине, Чехове, Долгопрудном и Подольске. Также откроется воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске. До конца года планируется сдать еще три объекта: школу на 1,1 тысячи мест в Красногорске, пристройку на 350 мест к «Внуковской школе» в Дмитровском округе и пристройку на 300 мест к гимназии № 6 в Солнечногорске.