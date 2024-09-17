Почти 20 наземных пешеходных переходов облагородят в Химках в 2024 году

Специалисты оборудуют 17 наземных пешеходных переходов в Химках. Работы пройдут в Старых и Новых Химках, Сходне, Подрезкове, Фирсановке и Новогорске.

Сотрудники дорожной службы проведут работы на улице 9 мая, Новосходненком шоссе и в квартале Терехово. Еще наземные пешеходные переходы появятся на улицах Ватутина и Некрасова, Тюкова в районе входов в парк имени Величко, Московской около центрального входа физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный», Центральной, Шоссейной, Заречной, Кирова, Юннатов, Чапаева, Микояна, Вороницына, Коммунальном проспекте и 2-м Мичуринском тупике.

«На этой неделе приступаем к созданию 17 повышенных пешеходных переходов. Работы реализуются в рамках обеспечения безопасности дорожного движения», — рассказал заместитель главы Химок Николай Батышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 35 дорожных проектов завершат до конца 2024 года.

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