Почти 20 млн раз электросамокаты взяли в аренду в Подмосковье за сезон

В Минтрансе Подмосковья подвели итоги пятого сезона аренды электросамокатов. Этот сезон стал одним из самых продолжительных, начавшись в марте и завершившись в ноябре. В сентябре пользователи совершили 3,7 миллиона поездок, а за весь сезон — 19,6 миллиона раз.

Средняя аренда длилась 10 минут, покрывая до трех километров. Минимальная дистанция за одну поездку составила километр, а максимальная — 75 километров. Наибольшая активность отмечена в Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Котельниках, Люберцах, Мытищах, Реутове и Химках.

«Электросамокаты в Подмосковье становятся популярнее с каждым годом. Более чем в 70% случаев их арендуют, чтобы доехать до метро, МЦД, ж/д станций, остановки или для коротких поездок внутри и между микрорайонами», — отметил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В этом году кикшеринг работал в 41 округе области. Пользователям было доступно более 28 тысяч электросамокатов и свыше 11 тысяч виртуальных парковок.