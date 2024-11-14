Почти 2 тысячи недочетов в уборке дворов устранили в Подмосковье за неделю

С помощью искусственного интеллекта за неделю во дворах Подмосковья выявили более 1,7 тысячи случаев скопления смета и мусора, 95% из которых уже устранили. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отметили, что остальные нарушения находятся на контроле у ответственных служб.

Лидерами по числу выявленных дефектов стали Красногорск, Подольск, Люберцы, Мытищи и Балашиха. В ведомстве подчеркнули, что все замечания быстро передаются балансодержателям через цифровую систему обмена данными. Контроль за выполнением задач осуществляют инспекторы министерства.

Напомним, сообщить о недостатках в работе коммунальных служб можно в территориальные отделы ведомства.