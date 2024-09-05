Минстрой Подмосковья получил 170 обращений жителей в августе

Подмосковный Минстрой получил 168 обращений жителей в августе. Больше всего вопросов были связаны с переселением из аварийных домов.

Как рассказали в министерстве, жители 121 раз обратились по вопросам расселения аварийных домов, еще 21 вопрос касался строительства школ и детских садов. Больше всего запросов поступило из Шатуры, Орехово-Зуева, Сергиева Посада, Красногорска, Мытищ и Истры. Каждое обращение направили на рассмотрение профильным подразделениям.

Всего с начала года министерство получило 1,5 тысячи сообщений.

«Большая часть обращений, поступивших с начала года, относится к сфере жилищной политике, а из этой тематики основной массив касается переселения из аварийного жилфонда», — добавили в ведомстве.

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