Почти 15 тысяч дефектов покрытия устранили на дорогах Подмосковья в августе

С начала августа дорожные службы Московской области устранили 14 тысяч дефектов на дорогах. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. На муниципальных дорогах отремонтировали более четырех тысяч ям, а на региональных — около девяти тысяч.

Больше всего работ выполнили в Балашихе, Богородском и Ленинском округах, а также в Воскресенске. В ведомстве напомнили, что дефекты фиксируют дорожные службы, а также жители на портале «Добродел».

Все работы контролируют и фиксируют в системе СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».