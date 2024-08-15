Почти 15 тысяч дефектов покрытия устранили на дорогах Подмосковья в августе

Фото: Пресс-служба Минтранса МО

С начала августа дорожные службы Московской области устранили 14 тысяч дефектов на дорогах. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. На муниципальных дорогах отремонтировали более четырех тысяч ям, а на региональных — около девяти тысяч.

Больше всего работ выполнили в Балашихе, Богородском и Ленинском округах, а также в Воскресенске. В ведомстве напомнили, что дефекты фиксируют дорожные службы, а также жители на портале «Добродел».

Все работы контролируют и фиксируют в системе СКПДИ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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