Почти 1300 приборов уличного освещения обновили в Балашихе

В городском округе Балашиха завершилась крупная модернизация системы наружного освещения. В рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» было заменено около 1300 неэнергоэффективных светильников на современные энергосберегающие конструкции.

Обновление осветительных приборов позволило значительно повысить уровень освещенности улиц и дворов, сделав городское пространство более безопасным и комфортным для жителей в темное время суток. Новые светильники не только обеспечивают равномерное и качественное освещение, но и отличаются высокой долговечностью и устойчивостью к различным погодным условиям.

Кроме того, применение энергосберегающих технологий способствует существенному снижению потребления электроэнергии, что положительно отражается на экологической ситуации и экономике городского округа.