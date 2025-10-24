Почти 13 тысяч ям устранили на дорогах в Люберцах с начала 2025 года

В городском округе Люберцы продолжаются работы по ликвидации ям на дорогах. С начала текущего года подрядчики устранили почти 13 тысяч выбоин на муниципальной и региональной дорожной сети.

Для выявления ям служба инспекции дорог каждый день проверяет состояние асфальтобетонного покрытия проезжей части. Помимо этого, специалисты составляют графики устранения этих дефектов.

«С начала года подрядчики ликвидировали 8633 ям общей площадью 12949 квадратных метров на автомобильных дорогах муниципального значения, на автомобильных дорогах регионального значения — 3967 ям общей площадью 5950 квадратных метров», — рассказал руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Иван Игнатов.

Отметим, что ямочный ремонт на дорогах городского округа Люберцы проводят круглый год. Такой подход помогает поддерживать их в нормативном состоянии.