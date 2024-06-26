Почти 100 тысяч человек воспользовались порталом «Стань мамой в Подмосковье»

Интернет-портал « Стань мамой в Подмосковье » работает с марта 2023 года. На ресурсе собрана подробная информация о системе родовспоможения. На данным момент им воспользовались почти 100 тысяч человек.

«Удобно, что будущим родителям не нужно искать информацию в интернете, так как теперь все собрано на одном портале. Там можно ознакомиться с рекомендациями и советами для беременных, изучить роддома и перинатальные центры региона и многое другое», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Отмечается, что чаще всего будущие мамы посещают на сайте страницы о роддомах и перинатальных центрах региона, а также интересуются информацией о подарочном наборе «Я родился в Подмосковье».

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

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