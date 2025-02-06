Почти 100 нарушений лесного законодательства пресекли в Подмосковье с начала года

Лесная охрана Подмосковья с начала года выявила более 90 случаев самовольного занятия участков. Нарушившим законодательство в этой сфере гражданам грозит административная и уголовная ответственность.

Больше всего таких случаев зафиксировано на территориях Волоколамского (26), Истринского (20) и Подольского (15) лесничеств.

«С начала года подмосковная в ходе патрулирования государственного лесного фонда лесная охрана выявила 97 фактов самозахвата лесных участков, по которым составлено 119 протоколов, 116 из них — в отношении физических лиц, 3 протокола — в отношении юридических лиц», — уточнил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Административный штраф за нарушение законодательства для граждан достигает 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100 тысяч рублей, а для юридических лиц — 300 тысяч рублей.

Кроме того, виновные обязаны возместить ущерб, нанесенный лесу. Если они не принимают меры добровольно, Комлесхоз может прибегнуть к помощи суда.