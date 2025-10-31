Почти 100 камер с ИИ для подсчета гостей установили в домах культуры Подмосковья

В Подмосковье активно внедряют искусственный интеллект в различные сферы жизни. При помощи камер, подключенных к системе «Безопасный регион», на мероприятиях в домах культуры региона подсчитывают количество посетителей.

К пилотному проекту подключили 96 устройств, установленных в 41 учреждении

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья уточнили, что организаторы сначала вносят сведения о мероприятии в профильную систему, а она, в свою очередь, рассчитывает ключевые временные точки.

После этого искусственный интеллект при помощи камер видеонаблюдения определяет число посетителей в зрительном зале. Нейросеть обрабатывает полученные данные и передает их обратно в систему, которая составляет отчет с актуальной информацией.

Искусственный интеллект уже изучил почти тысячу кадров со 129 мероприятий. Точность подсчетов достигла 85%.

Внедрение нейросетей происходит в рамках реализации национального проекта «Экономика данных».