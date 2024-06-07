Почти 10 тысяч уличных светильников установят в Подмосковье в этом году

Фото: Министерство благоустройства Московской области

Освещение появится еще в 216 местах в Подмосковье в этом году. Его установят по проекту «Светлый город».

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, в этом году в регионе установят почти 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения. В планах — провести свыше 306 километров линий.

«В рамках инициированного губернатором проекта „Светлый город“ мы с 2017 года ведем масштабную работу по созданию наружного освещения. За это время многое сделано, но еще остается сделать не мало — нам необходимо осветить порядка 2,9 километра дорог, улиц и других общественных территорий», — рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Новыми системами освещения оснастят 158 объектов улично-дорожной сети, 22 общественные территории и 36 дворов.

С 2017 года по проекту осветили более 3,7 тысячи объектов, установили свыше 112 тысяч светильников и 82 тысяч опор. Светлее стало на 2,6 тысячи улицах, проездах, набережных и в других местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Импортозамещение, автопром и цифровизация. Главные направления развития Подмосковья обозначили на ПМЭФ

Правительство Москвы подписало соглашения для финансовой поддержки промышленных компаний

Китайский инвестиционный бум. Ганцов — о развитии зарубежных партнерств Подмосковья

Уже четыре тысячи пользователей. Как развивается электронная торговая площадка РЭО

«В начале пути всегда сложно». «Доброшрифт» придет в дружественные России страны

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте