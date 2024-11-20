Почти 10 тысяч уличных светильников установили в Подмосковье с начала года

В этом году в Подмосковье провели освещение на 188 улицах и общественных пространствах. Промежуточные итоги программы «Светлый город» подвели в Министерстве благоустройства Московской области.

«К 18 ноября завершена работа на 188 объектах, достигнуто 87% выполнения плана. Это важный шаг к созданию безопасной и комфортной городской среды для всех жителей», — отметил заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин.

С января по программе «Светлый город» установили почти 10 тысяч светильников и более четырех тысяч опор освещения, провели более 306 километров линий наружного освещения.

С 2017 года по проекту «Светлый город» в Подмосковье осветили уже больше 3,7 тысячи улиц, площадей, скверов и других общественных пространств. Установили 112 тысяч светильников и 82 тысячи опор освещения, проложили 2,4 тысячи километров линий наружного освещения.

Еще 75 общественных мест Подмосковья благоустроят в 2025 году, об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.