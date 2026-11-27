С 30 ноября по 6 декабря в парках городского округа Воскресенск пройдет серия мероприятий для жителей и гостей. В программе — игровые и познавательные занятия, экскурсии, мастер-классы, спортивные встречи и новогодняя почта.

В парке усадьбы Кривякино для юных посетителей подготовлены игровая программа на главной площади, мастер-класс и познавательная беседа в павильоне мастер-классов. Для участников клуба «Активное долголетие» пройдут занятия с преподавателем по северной ходьбе и караоке. В лабиринте все желающие старше 12 лет смогут принять участие в рубке шашкой «Казарла». Взрослые и дети старше 12 лет приглашаются на экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи. На ней расскажут, где расположена уникальная восьмилучевая система, как сложились судьбы владельцев и обитателей усадьбы, о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы. Также для всех желающих пройдут интерактивные программы 6+ с мастер-классами: «Прядение — непростое умение», «Барышня-матрешка», «Тайна русского кокошника», «На них все держится», «Изразцовые чудеса», «Машина времени: эпоха неолита» и другие.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей «Игровой калейдоскоп», также можно будет сразиться в настольных играх в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме для малышей 0+ состоится «Веселая зарядка», в этот же день для детей организуют спортивную программу. В четверг запланированы мастер-класс «Творческая мастерская» и познавательная беседа «А знаете ли вы?» 0+. На мастер-классе дети изготавливают поделки из подручных материалов в различных техниках, а беседа расширяет кругозор маленьких слушателей.

С 1 декабря в парках Воскресенска откроется Почта Деда Мороза. Жители и гости смогут опустить в специальный ящик письмо со своими новогодними желаниями и мечтами. Запись на программы и экскурсии осуществляется по телефону +7 985 698-68-81, билеты на выставки, экскурсии и мастер-классы также можно приобрести онлайн. Организаторы напоминают, что мероприятия могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий.