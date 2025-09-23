Победителей семейного конкурса поделок наградили в Воскресенске

В Отделе краеведения центральной библиотеки имени Инны Гофф в Воскресенске состоялось торжественное мероприятие. Специальными призами и дипломами наградили победителей окружного семейного конкурса поделок «Мастерская счастья».

Участниками творческого состязания стали семьи городского округа Воскресенск. Они представили работы, выполненные в различных техниках: квиллинг, оригами, поделки из природного материала и вязание.

Заместитель директора МУК «Воскресенская централизованная библиотечная система» Лариса Максимова и руководитель Воскресенской городской библиотеки № 1 Елена Ловкова поприветствовали собравшихся. Они отметили креативность участников конкурса.

Праздничную атмосферу на мероприятии создали музыкальные номера солистки детской вокальной студии «Домисольки» Анастасии Волновой, а также Анны Капковой.

