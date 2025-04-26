Победителей окружной краеведческой конференции наградили в Химках

В Выставочном комплексе «Артишок» в Химках наградили 10 победителей краеведческой конференции для школьников. Работы на конкурс представили 50 ребят из 20 образовательных учреждений округа.

В номинации «Их именами названы…» первое место заняли Алексей Ерохов из школы № 8 и Ефим Косарчук из Аэрокосмического лицея. Лучшей в направлении «Военная история Московской области. Специальная военная операция» стала учащаяся школы № 19 Дарья Фатина, а первой в дисциплине «Экскурсовод по объектам природного, исторического и культурного наследия» — ученица школы № 20 Мария Волкова. Дарья Григорьева из школы № 14 одержала победу в номинации «Культура и искусство городского округа», учащегося лицея № 10 Евгения Цыганова признали лучшим в дисциплине «Наука и Технология». Первым в направлении «Архитектура городского округа» стал Никита Закурнаев из гимназии № 9. Сергей Бадаев, Даниил Лазовский и Михаил Рахленко из Химкинского лицея победили в номинации «Семья и родословие».

Отметим, что подобные конференции проводят для развития учебно-исследовательской деятельности школьников, их духовно-нравственного воспитания. Такие мероприятия помогают подросткам лучше узнать историю и культуру родного края. Конференцию провели в рамках широкомасштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений».