Победителей конкурса «Сдай шины на Мегабак» наградили в Подмосковье

Церемония награждения участников акции «Сдай шины на Мегабак» прошла в Подмосковье. За пять недель акции жители сдали свыше 870 тонн шин — около 59 тысяч старых покрышек. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Например, весной общий объем сбора был на 250 тонн меньше. Мы точно видим высокий уровень вовлеченности наших жителей в экологические инициативы. Благодарим каждого участника. До встречи следующей весной!» — подчеркнул заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Победителей и призеров конкурса опередили путем народного голосования. Самые активные участники получили денежный сертификат на покупку новых шин в размере 20 тысяч, 15 тысяч и десяти тысяч рублей в соответствии с занятыми местами.

«Приятно было видеть знакомые лица — людей которые принимают участие в акции не один год и, конечно, тех кто только к нам присоединился. Впервые Министерство приняло решение наградить каждого, кто нашел время, собрал шины, посетил площадку „Мегабак“ и поучаствовал в фотоконкурсе», — заключила председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова.