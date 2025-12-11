Победителей конкурса «Лучший председатель совета МКД» наградили в Подмосковье

Конкурс «Лучший председатель совета МКД» завершился в Подмосковье. Награждение победителей прошло в рамках ежегодного форума «Управдом», организованным региональным министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В номинации «До 100 квартир в МКД» пьедестал почета заняли Василий Вялкин из Щелкова, Евгений Фролов из Воскресенка и Марина Линева из Щелкова.

«Забота о соседях и близких людях — основной стимул в нашей деятельности. Лично мне доставляет радость, видеть результат своих инициатив, благодарность жителей. Когда твои старания отмечают на областном уровне, вдвойне ощущаешь, что все усилия не зря. Спасибо за конкурс, за возможность проявить себя», — сказал Евгений Фролов.

В домах от 100 до 300 квартир лучшими стали Владимир Савинкин из Мытищ, Медея Дулузаури из Ленинского округа и Наталья Галл из Балашихи.

В крупных домах первое место досталось Дмитрию Корсуну из Мытищ, второе — Кириллу Воеводину из Ленинского округа, а третье — Алексею Соколову из Химок.

Специальный приз конкурса получила Наталья Святославская из Балашихи.

Глава министерства по содержанию территорий Игорь Даниленко напомнил, что в рамках подготовки к зиме специалисты осмотрели более 53 тысяч многоквартирных домов. В этом работе им помогали председатели на территориях.

«По итогам проверок своевременно удалось устранить все выявленные недочеты и без нарушений войти в отопительный период. Программа по ремонту подъездов — еще один важный вектор работы. В этом году уже отремонтировано 94% от запланированного объема. В следующем году планируем расширять программу и включить в нее более трех тысяч подъездов», — сказал он.