Победителей флешмоба #СлогПобеды2024 наградили в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Уполномоченного

Участники Молодежного совета совместно с уполномоченным по правам человека в Московской области Ириной Фаевской наградили победителей флешмоба #СлогПобеды2024. Эта акция проводится ежегодно. Ее участники создают видеоролики, в которых зачитывают стихи поэтов военного времени.

Ирина Фаевская подчеркнула, что важно объединять молодежь через поэзию, особенно в память о великом подвиге. Она отметила, что участники акции не только создают красивые видео, но и передают смысл и эмоции стихов о войне.

«Ребята с удовольствием принимают участие в нашем флешмобе», — добавила Фаевская.

Участников флешмоба #СлогПобеды наградили подарками от уполномоченного. Церемонию проводила председатель Молодежного совета Светлана Погосян.

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