Победителей акции по утилизации старых шин наградят в Подмосковье 6 июня

пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору

Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному и жилищному надзору

Награждение победителей акции «Сдай шины на Мегабак» пройдет в Подмосковье 6 июня. Приз за первое место — сертификат на 20 тысяч рублей на покупку новых покрышек, за второе — 15 тысяч, за первое — десять тысяч рублей.

«Проект „Мегабак“ реализуется в Подмосковье с 2019 года. Основная цель — увеличение доли сбора в регионе вторичного сырья и его дальнейшей переработки», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Он напомнил, что использованные шины относятся к четвертому классу опасности отходов, которые выделяют высокотоксичную пыль. Помимо этого, при нагревании на солнце резина выделяет вредные вещества и может быстро воспламеняться.

Подробнее узнать о расположении пунктов приема покрышек в Подмосковье можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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