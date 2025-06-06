Пловцы из Можайского округа стали призерами областного турнира

Традиционное межмуниципальное первенство по плаванию посвящалось Дню защиты детей. В соревнованиях участвовали 340 спортсменов из 22 команд Подмосковья.

Можайский округ представляли юные пловцы из Дворца спорта «Багратион» и физкультурно-оздоровительного центра «Уваровка». Воспитанники тренеров Тараса Гавриша, Татьяны Лазо и Галины Петровой показали выдающиеся результаты, завоевав 38 медалей разного достоинства.

На счету команды физкультурно-оздоровительного центра «Уваровка» — 12 медалей. По две золотые и серебряные награды выиграла Дарья Доронина. Игорь Арансон дважды стал серебряным и бронзовым призером. Владимир Руженцев занял второе и третье место. Еще две бронзовые медали для команды Игорь Арансон и Дарья Доронина завоевали в эстафете «Австралийский заплыв».

Воспитанники Дворца спорта «Багратион» пополнили копилку Можайского округа еще 26 наградами — пятью золотыми, 12 серебряными и девятью бронзовыми.