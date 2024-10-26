Пловцы из Балашихи стали призерами чемпионата Подмосковья среди лиц с ОВЗ

В плавательном бассейне «Сатурн» прошел чемпионат Московской области по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Участники соревновались на дистанции в пятьдесят метров.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» показала впечатляющие результаты, неоднократно поднимаясь на пьедестал почета. Ульяна Крылова завоевала бронзу на дистанции 100 метров на спине. Вадим Кузьменко стал вторым в двух дисциплинах: 50 метров вольный стиль и 100 метров на спине.

Анастасия Галич продемонстрировала отличные результаты, заняв третье место на 50 метров вольным стилем и первое место на 100 метров на спине. Владимир Никитин завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 метров вольным стилем. Степан Криворучко стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине.

Александра Михайлова также заняла третье место на дистанции 100 метров вольным стилем. Полина Мальгинова стала двукратной чемпионкой, выиграв золото на дистанциях 50 метров на спине и 50 метров брассом. Кирилл Яковлев повторил этот успех, завоевав золотые медали в тех же дисциплинах.

Чемпионат стал ярким событием, объединившим спортсменов, их тренеров и болельщиков, и еще раз подтвердил высокий уровень подготовки участников спортивной школы «Метеор».

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